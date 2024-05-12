تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي باهتمام كبير من قبل المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول مطرب إماراتي وهو يتغنى بالأغنية السودانية الشهيرة (ساملعك نضم) خلال حفل له بأحد المسارح بالإمارات. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان تناقل فيديو الأغنية مع تعليقات ساخرة أبرزها: (والله لو غنيت براؤون يا رسول الله برضو ما عندنا ليكم حاجة). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن المطرب الإماراتي طارق المنهالي, كان قد قام بتسجيل أغنية (سامعلك نضم) بأحد الأستوديوهات السودانية بالإمارات وهي من كلمات والحان الشاعر حافظ موسى, وقدمها للشهرة المطرب السوداني الشاب حسين الصادق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطرب إماراتي يغني الأغنية السودانية الشهيرة (سامعلك نضم) بأحد المسارح بالإمارات وجمهور مواقع التواصل يسخر: (حتى لو غنيت براؤون يا رسول الله برضو ما عندنا ليكم حاجة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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