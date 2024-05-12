تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو خطف ضحكات الجمهور السوداني المتواجد على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شاب مصري وهو يرقص داخل إحدى المحلات السودانية بالعاصمة المصرية القاهرة. وتفاعل الشاب المصري مع أغنية الظار السودانية (البخور طلقو لي لولا) وقدم فواصل من الرقص الهستيري وسط ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي كتب معلقاً (تم تهكير الشعب المصري بنجاح). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب مصري يقدم فواصل من الرقص الهستيري على أنغام أغنية الظار السودانية (البخور طلقو لي لولا) وساخرون: (تم تهكير الشعب المصري بنجاح) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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