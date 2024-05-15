ضبط نصاب بتهمة غسل 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة – جمهورية مصر – الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القليوبية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية.

وقدّرت أفعال الغسل التي نفذها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

الوطن نيوز