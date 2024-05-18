مدير شرطة ولاية النيل الأبيض يتفقد محلية الجبلين ويوجه ببدء عمل السجل المدني

تفقد اللواء شرطة تاج الدين حبيب الله عبد المالك مدير شرطة ولاية النيل الأبيض محلية الجبلين ضمن زياراته التفقدية لمحليات الولاية ووقف على التحديات بشرطة المحلية ووعد بحلها جميعاً حتى تضطلع شرطة المحلية بواجباتها تماماً في خدمة مواطن المحلية، ووجه ببدء العمل في إدارة السجل المدني بالمحلية في مقبل الأيام بعد اكتمال المباني ووعد بتوفير المعينات الفنية التي تساعد الإدارة في إنجاز مهامها، ومشيداَ بتجربة الشرطة المجتمعية واثنى على عملها .

كما التقى بلجنة أمن المحلية والمدير التنفيذي ومدير جهاز الأمن بالمحلية وعقد اجتماعا مشتركاً للوقوف على النواحي الأمنية ومطلوبات عمل تأمين المحلية من قبل الشرطة .

المدير التنفيذي لمحلية الجبلين أبدى سعادته بزيارة مدير شرطة ولاية النيل الأبيض، مؤكداً أن الزيارة تركت أثراً طيباً في نفوس المواطنين والإدارات الأهلية وشكر مدير شرطة الولاية على اهتمامه ببدء عمل السجل المدني، متمنياً تكرار مثل هذه الزيارات .

المكتب الصحفي لشرطة السودان