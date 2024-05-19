قصة الصعيدي الذى طلب أم كلثوم في بيت الطاعة

روى الناقد الفني طارق الشناوي قصة الصعيدي الذي أقام دعوى قضائية ضد كوكب الشرق أم كلثوم وطلبها في بيت الطاعة.
وقال طارق الشناوي خلال لقائه ببرنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي ، “فيه صعيدي رفع قضية طاعة على أم كلثوم بسبب أنه كان مهووس بها وطلبها في بيت الطاعة والموضوع وصل للمحكمة والقضاء أدان هذا الرجل في نهاية الأمر وتبين أنه مجنون”.
وفى وقت لاحق ، قد علق الناقد الفني طارق الشناوي على بكاء الفنانه شيرين عبد الوهاب في حفل الكويت قائلا إنها فنانة تلقائية ويجب على الفنان ان يتحلى بالانضباط مضيفا ان جمال شيرين في تلقائيتها.
وأضاف الشناوي في تصريحات تليفزيونية، ان بكاء شيرين اقل خروج عن النص تفعله شيرين قد قالت كلام في الاعلام لا يصح ان يقال وفعلت اشياء على المسرح لا ينبغي ان تفعل.
وأشار إلى أنه لا يعرف سبب المشكلة بالظبط سواء كانت خلافات بينها وبين شركة روتانا أو غيرها ولكننا نحب تلقائية شيرين وأحب صوتها.
كووورة
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