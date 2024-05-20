إنطلاق العام الدراسي بغرب كردفان وإلتزام الوالي بدفع إستحقاقات المعلمين

أعلن والي غرب كردفان الدكتور عصام الدين هارون أحمد محمد اليوم عن فتح جميع مدارس الولاية بمراحلها كافة .

وأوضح هارون في كلمة وجهها بهذه المناسبة أن فتح المدارس كان قراراً صعبا لكنه حتمي نظرا لتوقف الدراسة لأكثر من عام ومراعاة لمستقبل أبناء الولاية من التلاميذ والطلاب المنتشرين في أصقاع الولاية.

وعبر سيادته عن بالغ شكره وتقديره للمعلمين والمعلمات لتفهمهم أهمية فتح المدارس واصفا ذلك بالموقف الوطني الذي جسد وقوف الشعب جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة التي تقاتل مليشيا الدعم السريع المتمردة من أجل الكرامة . وقال هارون إن الولاية عازمة على الصمود في وجه التحديات التي من بينها المشاكل الأمنية في بعض مناطق الولاية وشح الموارد لمقابلة المتطلبات الضرورية.

وتعهد والي غرب كردفان بدفع كافة استحقاقات العاملين بالتعليم السابقة واللاحقة قريباً بعد إنسياب أنصبة الولاية المالية من المركز .

ودعا سيادته المجالس التربوية ولجان إسناد التعليم وأصحاب المصلحة لمضاعفة جهدهم لدعم استمرارية فتح المدارس التي تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية مبيناً أن مواصلة الدراسة أمر حيوي ويجب ألا يتوقف رغم ظروف الحرب التي عطلت الكثير من جوانب الحياة.

وأكد هارون أن جميع أبناء النازحين من داخل وخارج الولاية سيجدون حظهم في التعليم ضمن أبناء الولاية بجميع المدارس موضحاً أن حكومة الولاية هيأت مواقع ملائمة لإستيعاب النازحين الذين كانوا يستغلون المدارس كسكن ودور للإيواء.