هنيدي يبدأ تصوير الإسترليني بعد عيد الأضحى.. والأحداث أكشن كوميدي

بدأ محمد هنيدي، منذ فترة التحضير لفيلمه الجديد بعنوان الإسترليني، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

وعلم القاهرة 24، أن هنيدي من المفترض أن يبدأ تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد بعد موسم عيد الأضحى، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل، كما أن الأحداث تدور لأول مرة في إطار أكشن كوميدي.

وعرض لـ هنيدي مؤخرًا فيلم مرعي البريمو، تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد وشارك في العمل غادة عادل، محمود حافظ، علاء مرسي، محمد محمود، أحمد بدير، نانسي صلاح، لطفي لبيب، إنجي علي، وغيرهم.

وينتظر هنيدي خلال الفترة المقبلة عرض فيلم الجواهرجي، الذي انتهي من تصويره منذ فترة، ولكن إلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة الموعد النهائي للعرض، والعمل من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري ويشارك في العمل منى زكي، أحمد صلاح السعدني، لبلبة، ريم مصطفى، تارا عماد، الراحل أحمد حلاوة وغيرهم.

وكان من المفترض أن يشارك محمد هنيدي في موسم رمضان 2024 من خلال الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق، إلا أنه بعد إعلانه تم تأجيل التصوير دون سبب واضح.

وعُرض لـ محمد هنيدي مؤخرًا في موسم الرياض مسرحية ميوزيكال سكول، والذي أعاد من خلالها تقديم شخصية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، وكانت من تأليف خليفة سمر وإخراج خالد جلال، وشارك في العمل نيرمين الفقي، محمد ثروت، أحمد سلطان، نانسي صلاح، محمود حافظ.

القاهرة 24