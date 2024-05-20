لست بافضل من كل الشباب الذين سقطوا على طول البلاد وعرضها ، ولكننا نحبك لمواقفك الشجاعة المشهودة، منحتنا الأمل في لحظة كنا نحتاجها، فكنت الرمز حياً وميتاً ومت شجاعاً شامخاً، وستخلد مع الخالدين شهداء ثورة ٢٤ البطل علي عبداللطيف والبطل عبدالفضيل الماظ . سلام عليك في العالمين….، (الرهيفة تنقد – من ياتو ناحية )… الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

كانت هذه تفاصيل خبر الرهيفة تنقد – من ياتو ناحية ” .. لست بافضل من كل الشباب الذين سقطوا على طول البلاد وعرضها ، ولكننا نحبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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