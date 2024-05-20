من يهاجمون مشاركة ضباط وجنود الحركات المسلحة مع الجيش السوداني في الحرب ضد مليشيا التمرد ‘ عليهم مراجعة موقفهم هذا لأن عواقبه كارثية علي جبهة التناصر والتنادي الوطني التي تحتاج لكل ألوان الطيف الإثني السوداني لمواجهة مؤامرة عابرة للقارات تريد تفكيك السودان وتمزيقه إلي دويلات يقاتل بعضها بعضاً ..
ضباط وجنود الحركات المسلحة يقاتلون الآن كتفاً بكتف مع الجيش السوداني في دارفور عامة وفاشر السلطان خاصة .. ومليشيا التمرد لاتكاد تصدق أن الحركات المسلحة صارت شوكة حوت في حلق التمرد السريع بدارفور الأمر الذي أفشل وسيفشل خطط آل دقلو لتنفيذ أحلامهم الشيطانية علي أرض دارفور ..
الأخطاء التي حدثت وتحدث في محاور القتال المختلفة من لوازم الحروب .. لا توجد حرب في كتاب التاريخ بلا أخطاء وخطايا .. ولهذا ليس غريباً أن يقع ضباط وجنود الحركات المسلحة في حركة جبريل ومناوي وتمبور في أخطاء أثناء المعارك المختلفة .. والذين يركزون فقط علي أخطاء عساكر وضباط هذه الحركات عليهم أن يتذكروا أيضاً أن هؤلاء الشباب قدموا مئات الشهداء والجرحي والأسري والمفقودين في جبهات معارك الكرامة المختلفة ..
الهجوم علي ضباط وجنود الحركات المسلحة وتحمليهم وحدهم أخطاء وخسائر بعض المعارك خطأ إستراتيجي قاتل .. ضباط وجنود الحركات المسلحة ليسوا مجرد ( نمر عسكرية) في حرب الجيش السوداني ضد مليشيا التمرد .. إنهم يمثلون تكتلاً إثنياً وسياسياً له خطورته ووزنه في حرب عابرة للقارات يخوضها الشعب السوداني ضد شتات قبائل يستنصر بالسفلة وشذّاد الآفاق من الخمّارات والسّفارات والدول الرخيصة ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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