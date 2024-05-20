حملات أمنية كبيرة في القضارف لضبط الوجود الأجنبي ومنع التفلتات

تواصلت بالقضارف، الحملات الأمنية التي تنظمها شُعبة استخبارات الفرقة الثانية مشاة والقوات المشتركة من الأجهزة الأمنية الأخرى وأتيام العمل الخاص. وأوضحت السلطات أنّها استهدفت صباح اليوم عدداً من الأماكن والأسواق والأحياء لضبط الوجود الأجنبي ومراجعة مستندات الهوية الوطنية وغيرها من الإجراءات الأمنية، وأسفرت الحملات عن ضبط عددٍ من المشتبهين، جارٍ التحقيق معهم. وأوضحت أن هذه الحملات تأتي في سبيل تحقيق الأمن وضبط الوجود الأجنبي ومنع التفلتات الأمنية وسوف تستمر بشكل رسمي.

كما نوهت السلطات، جميع المواطنين والأجانب الموجودين في ولاية القضارف الالتزام بحمل المستندات الرسمية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه ومحاربة الظواهر السالبة والتقيد التام بساعات الحظر للمساعدة على أمن واستقرار الولاية. صحيفة السوداني

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