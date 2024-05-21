من أجمل ما قرأت مؤخراً كلمات مؤثرة في مناصرة ومساندة الجيش خطها قلم الأخ الرائع محمد حامد جمعة نوار ..

مما كتبه جمعة نوار إن وضع الجيش أفضل عسكرياً وعملياتياً .. وأن مليشيا التمرد تحت الضغط والمضاغطة بمافي ذلك دارفور والجيلي .. ويقول جمعة إن ما يكتبه ليس تحليلاً (بقدرما) أنه حصيلة معلومات قال إنه ليس ملزماً بعرضها كاملة ..

وما كتبه جمعة نوار عن الوضع العملياتي للجيش في جبهات أخري ‘ أكتب مثله عن جبهة العمليات في ولاية النيل الأبيض والتي يدير فيها اللواء الشاب سامي الطيب قائد الفرقة 18 الشأن العسكري والأمني والعملياتي ببحر أبيض شمالاً بطريقة احترافية تخضع لتقديرات عسكرية بحتة لا مجال فيها للعواطف ..

ومع هذا أيضاً (ينطبق) ما قاله جمعة نوارعن الحالة المعنوية والنفسية لكثير من المناصرين للجيش حيث يهتز ثباتهم الانفعالي عند لحظات الإهتزاز العسكري فيلتقطون قصصاً وروايات تتكامل مع منظومات معادية تبثها المليشيا وأعوانها (لهز) صورة وموقف الجيش العسكري ..

وأقول مثل الذي قال جمعة نوار وزيادة .. الموقف العسكري والأمني في ولاية النيل الأبيض أفضل مئة مرة من أوقاتٍ سابقة .. وهي معلومات وليس تمنياً أو تحليلاً كما قال نوار ..

ما لايعلمه سابلة الأسافير وبعض المشفقين علي ( السلامة الأمنية ) لصفوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخري أن هذه الأجهزة لديها من وسائل مراقبة منسوبيها وجمع المعلومات عنهم مالايتوفر للذين يتلقّفون أخبار التشويش والتخوين بحق قادة وضباط وجنود قواتنا التي تقاتل مليشيا التمرد من جهة ومسيّرات ونيران القوات الصديقة من جهة أخري ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد