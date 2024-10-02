بعد تقديمها لـ «تملي معاك» لـ عمرو دياب .. الأمريكية نينا ماري تستعد لتقديم أغان جديدة – فيديو

عمرو دياب

تستعد المغنية الأمريكية من أصول مصرية «نينا ماري» لطرح عدد من المشاريع الغنائية الجديدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعدما حقق كليب أغنيتها الأخيرة Forever with you ردود أفعال قوية مع الجمهور، وهي مستوحاة من أغنية «تملي معاك» للهضبة عمرو دياب والتى قام بطرحها 2000 من خلال ألبوم يحمل نفس الإسم.

وقالت نينا مغنية وكاتبة أغاني وعازفة بيانو من شمال فيرجينيا، في تصريحات صحفية، إنها إنجذبت لتقديم ريميكس لأغنية «تملي معاك» والتى تجمع بين اللغة العربية والإنجليزية، وقامت بترجمة كلمات الأغنية بنفسها لتكون قريبة من الكلمات الأصلية للشاعر أحمد على موسي صاحب الأغنية، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى تعلم اللغة العربية حتى تفهم معاني كلمات الأغنية وترجمتها بالطريقة التي تم تقديمها في الكليب.

وعن سبب إختيارها لتلك الأغنية لإعادة تقديمها مرة أخرى بعد 24 عامًا من طرحها، أوضحت المغنية نينا، أن أغنية «تملي معاك» هي من أكثر الأغاني شهرة في أمريكا، حسبما نشرت مجلة rolling stone الأمريكية المختصة بالموسيقي، كما حصلت على المركز الأول كأفضل أغنية في القرن الـ21 بمنطقة شمال افريقية ودول الخليج العربي.

وأضافت نينا في تصريحاتها، أنها تحب موسيقى البوب العربية، وتقدمها منذ فترة في أمريكا، وعندما علمت بأنه تم ترجمتها إلى 15 لغة أخرى تحمست لترجمة كلماتها بالإنجليزية وغنائها أيضا، قائلة: «أحاول دائما دمج اهتماماتي الموسيقية مع شغفي بتعلم اللغات ودراستها».

المصري اليوم