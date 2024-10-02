أشعلت حسناء مصرية, مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد لقطة قامت بها وأهدتها للشعب السوداني. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت الحسناء المصرية بتقليد الحركة الشهيرة التي قلم بها رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وكان البرهان, قد أشار بحركة “الزردية”, خلال تفقده لجنود الجيش, والتي أصبحت فيما بعد ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت المصرية, على المقطع الذي أصدرت فيه إشارة “الزردية”, (أحلى تحية من مصر للسودان يا زول). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد انهالت تعليقات الشكر والإعجاب على الحسناء من قبل الجمهور السوداني الذي كتب معبراً عن إعجابه (شكراً مصر يا أخت بلادي يا شقيقة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. “أحلى تحية من مصر للسودان يا زول”.. حسناء مصرية تشعل مواقع التواصل السودانية بــ”زردية” البرهان والجمهور يعلق: (شكراً مصر يا أخت بلادي يا شقيقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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