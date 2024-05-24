نسرين طافش: ممتنة للدروس التي أتلقاها في حياتي

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نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورا جديدة لها عبر حسابها على تويتر أطلت خلالها بفستان أنيق.
ووجهت نسرين طافش رسالة إلى جمهورها مستعينة بعبارة للكاتبة الأمريكية لويزا هاي قائلة: نحن بحاجة أيضًا إلى أن نظهر امتناننا حتى للدروس التي نتلقاها، لا تهرب من الدروس؛ فهي بمثابة كنوز توهب لنا، وكلما تعلمنا منها كلما سارت حياتنا نحو تغيير أفضل.
يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش مسلسل “جوقة عزيزة” من تأليف خلودون قتلان، وإخراج تامر إسحاق.
ويتناول المسلسل قصة شعبية درامية مشوقة لا تخلو من المواقف الطريفة، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب نسرين طافش كل من سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، على كريم، غنوة محمود، سليم صبرى، إيمان عبد العزيز، نورا رحال وعدد آخر من الفنانين.
بوابة فيتو
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