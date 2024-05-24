حدث بالأمس حدثين غريبين في منطقة الدلنج بواسطة الحركة الشعبية ، الاول هو اختطاف الاخ إدريس محمد جعفر رئيس مجلس شباب النوبة بمدينة الدلنج وهنالك أنباء مؤكدة بانه متواجد في سجون الحركة الشعبية بمنطقة جلد، إدريس هو من قاد الشباب المستنفرين وتصدوا بكل شجاعة وبسالة على عدوان الدعم السريع على مدينة الدلنج وحافظوا على حياة المواطنين، جاء اختطافه ليرسم تساؤل عن ماذا تريد قيادة الحركة الشعبية ؟ والحدث الثاني هو جلد والتنكيل باكثر من مائة شاب في منطقة السماسم جنوب مدينة الدلنج بواسطة احد قادة الجيش الشعبي، ويعود ذلك بان اهل المنطقة اغلقوا الطريق امام عبور سيارات تحمل مواد غذائية تابعة للجيش الشعبي في ظل المجاعة التي يعيشها سكان المنطقة. فالتعلم قيادة الحركة الشعبية ان اذلال والتنكيل بمواطن هذه المنطقة لم يمكنهم من السيطرة عليه وإخضاعه ، فقد فشلت الانقاذ والحكومات السابقة حتى حمدان ابوعنجة فشل في اخضاع مواطن تلك المنطقة… مبارك أردول

كانت هذه تفاصيل خبر الحدث الثاني هو جلد والتنكيل باكثر من مائة شاب في منطقة السماسم جنوب مدينة الدلنج بواسطة احد قادة الجيش الشعبي!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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