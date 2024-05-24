وضعتها في مأزق.. فساتين ياسمين صبري تثير الجدل بمهرجان كان السينمائي

تصدرت النجمة ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا أثناء ظهورها بفعاليات مهرجان كان المنعقد حاليا في المدينة الفرنسية.

وظهرت ياسمين صبري بفساتين أنيقة ولكنها ظهرت مرتين بفستانين من تصميم جان بيير خوري، الذي تتعاون معه منذ فترة، الأولى كانت بفستان أحمر بلا أكمام، والثاني بفستان أسود مزين بتطريزات فضية، وتزينت بمجوهرات من Chopard.

ووقعت ياسمين صبري في نفس الخطأ في اختيار الفساتين ، وربما في أغلب إطلالاتها، لأنها تحب الفساتين ذات الكتف الواحد أو بلا أكتاف، ونظرا لأن هذه المنطقة عريضة في قوامها فيستحسن ارتداء فساتين قليلة التفاصيل من هذه المنطقة، وهذا ما لا تقوم به ياسمين صبري.

صدى البلد