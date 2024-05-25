الخارجية: السودان يدعم جهود حكومة جمهورية الصين الشعبية للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها ضد أي أنشطة انفصالية

جدّد السودان، تمسكه بمبدأ الصين الواحدة، باعتباره الأساس القوي للسلم والاستقرار في مضيق تايوان خاصة، والسلم والاستقرار الدوليين بشكل عام.

وأعادت الخارجية للأذهان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 الذي يؤيد بشكل كامل مبدأ الصين الواحدة.

ونوّهت في تعميم لها اليوم السبت، أن السودان يعيد تأكيد موقفه الثابت بأن تايوان جزءٌ لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، وأنّ قضية تايوان شأن داخلي يخص الصين وحدها.

وقالت الخارجية، إنّ السودان يدعم جهود حكومة جمهورية الصين الشعبية للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها ضد أي أنشطة انفصالية، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها. صحيفة السوداني

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