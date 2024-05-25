شرطة محلية ريفي وسط القضارف تسترد منهوبات

تمكن فريق من مباحث شرطة محلية ريفي وسط القضارف تحت إشراف مدير شرطة المحلية من استرداد منهوبات عبارة عن عدد (٧٥) أنبوبة غاز إضافة إلى منهوبات أخرى مدون بشأنها بلاغات أخرى بعد مداهمة لأحد المنازل بمنطقة أم خنجر الدونكي.
يذكر أن المنهوبات المستردة تعود إلى بلاغ تم فتحه بقسم شرطة الضواحي تحت المادة (١٧٥) من القانون الجنائي تقدر قيمة المنهوبات فيه ب (12) مليون جنيه.
اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد مدير شرطة ولاية القضارف وقف على الإنجاز الكبير، ممتدحاً سرعة التعامل مع القضايا الجنائية، مشيداً بشعبة مباحث المحلية وحسها الأمني العالي، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد في أداء الواجب حفظاً لحقوق المواطنين وممتلكاتهم ، مؤكداً دعمه الكامل لكل الجهود المبذولة للحد من الجريمة لتحقيق الأمن والأمان لمواطن الولاية.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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