شاهد.. الفنانة مروة الدولية تتغني باسم الشهيد محمد صديق خلال حفل بالقاهرة

تداول محبي وعشاق الفنانة السودانية المعروفة مروة الدولية, تسجيل من حفل أحيته مؤخراً بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها وفقاً لما ذكروا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنت الدولية, خلال الحفل باسم الشهيد محمد صديق حيث رددت: (محمد صديق هزم العدو هم البادرو بالشر بدو). وكان محمد صديق, قد استشهد الأسبوع الماضي في أحداث “مصفاة الجيلي” بعد أن وقع أسيراً عند قوات الدعم السريع التي قامت بتصفيته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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