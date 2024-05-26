سلوي عثمان تكشف عن شخصيتها في فيلم وحشتيني

كشفت الفنانة سلوي عثمان في تصريحات خاصة لصدي البلد عن شخصيتها في فيلم وحشتني، قائلة إنها تجسد شخصية سيدة تعمل في محل ملابس، وهي شخصية جميلة كما أن الفيلم تجربة جميلة.

يذكر أن المخرج تامر روجلي كشف عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” عن موعد طرح فيلم “وحشتيني” (العودة إلى الإسكندرية سابقا)، في مصر.

وأوضح تامر روجلي، في منشور عبر موقع “فيسبوك”، أن فيلم “وحشتيني” من المقرر عرضه في عدد من دول العالم خلال الشهر الجاري، وسيعرض في مصر بسينما زاوية في الفترة ما بين 5 إلى 11 من الشهر القادم.

فيلم “وحشتيني” كان يحمل اسم “العودة إلى الإسكندرية” سابقا ، وهو من إخراج تامر روجلي “مصري – فرنسي”، وشارك في كتابته المخرج الكبير يسري نصر الله.

يشارك في بطولة الفيلم كل من الفنانة والمخرجة نادين لبكي، والقديرة الفرنسية الشهيرة فاني أردان.

فيلم “وحشتيني” كان يحمل اسم “العودة إلى الإسكندرية” سابقا ، وهو من إخراج تامر روجلي “مصري – فرنسي”، وشارك في كتابته المخرج الكبير يسري نصر الله.

الفيلم رحلة يرصد فيها المخرج ذو الأصول السكندرية حياة الطبيبة النفسية «سو» التي تقدم دورها النجمة نادين لبكي في رحلة العودة مـن سـويـسـرا إلى مسقط رأسها مدينة الإسكندرية، حيث تقضى والدتها ذات الأصول العريقة وتجسدها النجمة العالمية «فاني أردان» أيامها الأخيرة وهي على فراش الموت حيث تركتها ابنتها «سو» وهـاجـرت إلـى سـويـسـرا قـبـل عـشـريـن عاما، وخلال رحـلـة الـعـودة تستعيد «سو» ذكـريـاتـهـا عـن مـصـر والـنـيـل والإسكندرية.

صدى البلد