تنسيقية حمدوك: وصف الحرب بأنها حرب كرامة أو لمحاربة ما يسمى بـ”دولة 56″ هي محاولة من الطرفين لتبرير الحرب

قال المتحدث باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بكري الجاك: وصف الحرب بأنها حرب كرامة أو لمحاربة ما يسمى بـ”دولة 56″ هي محاولة من الطرفين لتبرير الحرب ولتقسيم المجتمع. الجزيرة – السودان

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