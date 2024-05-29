أكد الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير والي ولاية الجزيرة أن الوافدين والمهجرين من قراهم يجدون كل الاهتمام والرعاية من حكومة الولاية لمعالجة الاوضاع الانسانية التي يمرون بها. وذلك بالتعاون والتنسيق مع ديوان الزكاة وشركاء العمل الانساني ومنظمات المجتمع المدني مشيداً بجهود جمعية قطر الخيرية والمنظمة الوطنية للتخطيط واليونيسف. وكان والي الجزيرة تفقد معسكرات الإيواء بمدينة المناقل بغرض تقديم المساعدات الغذائية والصحية يرافقه الاستاذ فتح الرحمن محمد احمد طه وزير الرعاية الاجتماعية والاستاذ الهادي علي البوب وزير الثقافة والاعلام والاستاذ عثمان يوسف أحمد الحاج المدير التنفيذي لمحلية المناقل واعضاء اللجنة الأمنية بالولاية والمحلية. الاستاذ اسعد السر محمد مفوض العوض الانساني بولاية الجزيرة أشاد بتدخلات المنظات الخيرية في دعم مراكز الايواء بمحلية المناقل والتي تبلغ 156مركزا تضم الوافدين من وحدة الحوش الإدارية بمحلية جنوب الجزيرة وجزء من قرى محلية الحصاحيصا. ووقف الوالي على حجم المساعدات وتوزيعها والتي تحتوي على مواد غذائية وصحية وإيوائية. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر والي الجزيرة يقف علي دعم 156 مركز إيواء بمدينة المناقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.