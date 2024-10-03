بالفيديو.. فتاة سودانية “مثقفة” تكشف القصة الحقيقية وراء تسميىة الفنانة باسم “قونة”.. قصة يعود تاريخها للعصر الأموي وقال فيها الشاعر أبو نواس: (أراك بقيّة من قوم موسى فهم لا يصبرون على طعام)

كشفت فتاة سودانية “مثقفة”, ومتابعة للأدب العربي القصة الحقيقية وراء إطلاق لقب “قونة” على المطربة والفنانة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشفت المثقفة السودانية القصة في مقطع فيديو قامت بنشره وتم تداوله على نطاق واسع.

حيث قالت أن القصة يعود تاريخها للعصر الأموي, وكانت في ذلك الوقت هناك “قينة” أو مؤنسة لرجل عراقي معروفة في البلاط.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد كان الشاعر الكبير أبو نواس, من الذين يحرصون على الجلوس معها وكانت تظهر له أنها لا تحب أحد غيره.

وتفاجأ أبو نواس, في كل مرة يريد زيارتها بشاب يجلس معها, وهو ما جعله يكتب فيها أبيات من الشعر.

حيث قال الشاعر الكبير في أبياته: (ومظهرة لخلق الله ودّا … وتلقى بالتّحيّة والسّلام.. أتيت فؤادها أشكو إليه … فلم أخلص إليه من الزّحام فيا من ليس يكفيها خليل … ولا ألفا خليل كلّ عام أراك بقيّة من قوم موسى … فهم لا يصبرون على طعام).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)