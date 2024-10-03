شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة ندى القلعة تتصدر قائمة المشاهير الذين احتفلوا بانتصارات الجيش على طريقة “زردية” البرهان

تصدرت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, قائمة المشاهير الذين احتفلوا بانتصارات الجيش الأخيرة. وبحسب مقطع فيديو رصده محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني وهو تحتفل على طريقة إشارة قائد الجيش البرهان “الزردية”. https://www.facebook.com/reel/991101779439649 وكان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان, قد أطلق إشارة “الزردية والمفك” خلال تفقده جنود الجيش لتتحول لترند على مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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