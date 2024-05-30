وزير الثقافة ونظيره العراقي يؤكدان استمرار التعاون الثقافي والإعلامي

اتفق وزير الثقافة والإعلام د. جرهام عبد القادر مع وزير الاعلام العراقي السيد علي المؤيد، على استمرار التواصل بين البلدين والتعاون فى المجالات المختلفة بالتركبز على الجانب الاعلامى والثقافى .

جاء ذلك خلال لقاء السيد وزير الثقافة والاعلام دكتور جرهام عبدالقادر بوزير الاعلام العراقي السيد علي المؤيد على هامش إجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة. واكد الوزير العراقي متانة العلاقات بين البلدين مشيرا إلى أنها علاقة متجذرة وعميقة مستعرضا متانة العلاقة بين الشعبين الشقيقين والمكانة الكبيرة للسودانيين في قلوب العراقيين.

وقال إن كثير من السودانيين اصبحوا جزء من المجتمع العراقى.. فيما بادله السيد وزير الثقافة والاعلام الدكتور جرهام، الحديث مشيرا الى ان هذه العلاقة المتينة التي ترتبط بين البلدين كانت هي الدافع لطلب ترتيب هذا اللقاء.

وشرح السيد الوزير لنظيره العراقي الاوضاع في السودان والدمار والخراب الذي اصاب المؤسسات والأعيان المدنية من قبل قوات الدعم السريع المتمردة وقد تركز الحديث عن الضرر الكبير الذى لحق بالمؤسسات الاعلامية باشكالها المختلفة وكذلك المؤسسات العلمية من جامعات وكليات جامعية ومراكز بحوث…والمتاحف والمرافق الصحية.