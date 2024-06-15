بوست صغير لبوغ وضيع يدعى مجاهد بشرى!!!

انت يا مجاهد مجرد غاسل جنابة فلا تستحق المجاراة …

لم يكن في بالنا اطلاقا ان نفتح نقاش جانبي مع حملة الأباريق وغاسلي جنابة القتلة أمثال مجاهد بشري الذي يحاول الان على غسل جنابتهم وتنظيف قذارتهم ويحاول بائسا استجمارهم، ويلهينا عن جوهر الصراع الحقيقي لاختطاف البلد ونتعارك معه في هذه الجزئية الانصرافية ، انت لا تستحق كل هذا ولكن اريد ان أضعك في مقامك فقط ، فهولاء لن تنظفهم كل صوابين العالم بعد دماء الضحايا في الجنينة او ود النورة وأنين المغتصبات ونهب أموال الناس وإفقارهم وغيرها من الجرائم، فأنت مغلوب على امرك لا حيلة لك، ولن نرسل لك يا مجاهد الذي تجاهد من أجل الباطل سوى تسجيلاتك الشخصية التي نشرت من قبل وكنت تعرض فيها خدماتك وقدراتك لهم حيث قلت بصريح العبارة انك ستجعل الناس تقف في صفهم وبل سيجعلهم يصفقون للدعم السريع ولشركاتهم الجنيد وخدمات التعدين، وتعتقد الشعب السوداني بهذه السذاجة والسطحية أن يقوده خادم بلاط قتلة مثلك، وفي تسجيل لك آخر عرضت لهم خدماتك وقلت انك ستعمل لهم الشغل الوسخان (لانه مقامك) والتحتي حد قولك، وقلت سوف تزيل عنهم الحرج، واليكم تسجيلاتك (في اول تعليق) والتي افتكر اننا نسيناها ، فأنت خادم ذليل في بلاطهم فلن نعطيك اكثر مما يناله خدم البلاط الوضيعين.

مبارك اردول