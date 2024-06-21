مهرجان “يلا حبيبي” يجمع أحمد سعد وأصالة في إسبانيا

يستعد نجوم الموسيقى والغناء العرب؛ الفنانة السورية أصالة نصري، والفنان أحمد سعد والمطرب السعودي عايض، إلى جانب الدي جي أصيل، للمشاركة في مهرجان “يلا حبيبي” في إسبانيا.

ووعد القائمون على المهرجان الذي يُقام 26 – 27 يوليو 2024، الجمهور بيومين مفعمين بالإثارة، من الإيقاعات الحماسية للفنان عايض، والنغمات الساحرة لدي جي أصيل إلى الصوت الجبّار للفنانة أصالة في اليوم الأول.

وتستمر العروض المليئة بالحماسة في اليوم الثاني مع الفنانين أحمد سعد وديسكو مصر وموضي الشمراني.

وكانت الجهة المنظمة للحفل، وضعت شروطًا صارمة، إذ شددت على الحضور ضرورة الالتزام بجميع سياسات المكان، بما في ذلك العناصر المحظورة وعمليات تفتيش السلامة وقواعد السلوك.

وقالت في بيان إنه لا يُسمح بالتصوير الفوتوغرافي أو تسجيل الصوت أو الفيديو بشكل احترافي دون الحصول على إذن مسبق من منظم الحفل.

وأضافت أنه من المتوقع أن يرتدي الضيوف ملابس غير رسمية أو رسمية أنيقة لهذا الحفل، وقد يتم رفض الدخول للأشخاص الذين لا يلتزمون بقواعد اللباس وفقًا لتقدير منظم الحفل وحده.

بوابة فيتو