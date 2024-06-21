مدير الطواريء ومكافحة الأوبئة بصحة سنار: الوضع الصحي مستقر

ولاية سنار أكدت الأستاذة مواهب قسم الله الأمين مديرة الطواريء والتصدي للأوبئه بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية سنار مقرر لجنة طواريء عيد الاضحى الصحية اكدت إستقرار الوضع الصحي بولاية سنار. وقالت مواهب أنه حتى اليوم الخامس من عيد الأضحى المبارك لم تسجل غرفة الطواريء الصحية اية بلاغات مزعجة واضافت ان غرفة الطواريء الصحيه للعيد في حالة إنعقاد دائم وتتابع الوضع عن كثب. فيما أكد د. عماد مأمون عضو لجنة طواريء عيد الاضحى الصحية أن غرفة الطواريء قامت بزيارة مركز الايواء الرئيسي بالاستاد الأولمبي بمدينة سنجة مشيرا انه تم الوقوف على عيادة الطواريء والتردد ومعرفة الأمراض المسجلة والوقوف على وفرة الامداد الدوائي. من جهتها أكدت مديرة الاحصاء والمعلومات عضو غرفة الطواريء الصحية للعيد جارة التجاني انه تم التواصل مع غرف الابلاغ والترصد المرضي بالمؤسسات الصحية والخدمات الصحية بالمحليات وقالت انه لم يتم تسجيل بلاغات مزعجة في جميع محليات الولاية مؤكدة ان الغرفة تتابع الوضع اول باول. سونا

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