إستقبلت بمقر إقامتي كاهن كنيسة ميري جيرجس بأمدرمان -المسالمة القس أرسانيوس ، إستمعت لتقرير حول إنتهاكات مليشيا الدعم السريع على مجتمع المسيحيين وكذلك الإعتداء على مرافقهم التعبدية ومساكنهم، ايضاً تناقشنا حول الدور الذي يمكن أن يلعبه رجالات الدين في المحافل والمؤسسات المختلفة لتسليط الأضواء حول هذه الجرائم التي تحدث لكل المجتمعات في السودان وكيفية تقديم الدعم والعون للنازحين واللاجئين من هذه الحرب، إن هذه الحرب يجب أن تنتهي لمصلحة الشعب السوداني ولصالح مؤسساته وبناء دولته المستقلة التي تعيش في سلام واستقرار وازدهار … مبارك اردول

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