قالت نائبة رئيس تنسيقية تقدم هيام محمد بشرى: نؤكد التزامنا بدعم اللاجئين عبر طرح قضاياهم ومطالبهم في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية والتعاون مع المنظمات الإنسانية لتوفير الدعم اللازم والعمل على وقف الحرب وإعادتهم إلى وطنهم. الجزيرة – السودان

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