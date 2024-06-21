تصالح إمام عاشور مع فرد أمن بعد مشاجرة بأحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد

علمت فيتو من مصادر مطلعة، تصالح اللاعب إمام عاشور مع فرد الأمن في واقعة مضايقة زوجته أثناء وجودها وأسرتها داخل مول شهير بقسم شرطة الشيخ زايد بعد تدخل وسطاء للصلح بين الطرفين.

وانتهى الشجار بالاعتذار من جانب إمام عاشور لمشرف الأمن وزملائه وتم التصالح بينهما.

وكان فرد الأمن قد حرر محضرا يتهم فيه اللاعب إمام عاشور بالتعدي بالضرب عليه خلال مشاجرة داخل أحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، التابعة لمحافظة الجيزة بين اللاعب إمام عاشور بالنادي الأهلي وعدد من الأمن والأفراد داخل المول.

وشهد المول اشتباكات بالأيدي بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، وعدد من الجماهير داخل مول شهير بمنطقة الشيخ زايد، وتم تحرير محضر رسمي ولكن يحاول وسطاء التدخل للصلح بين الطرفين.

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