فريني يشيد بجهود المنظمات والمبادرات المجتمعية

إستمع الأستاذ صديق حسن فريني مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم والوزير المكلف لتقرير فرق العمل الميداني ايام عيد الاضحي قدمه الاستاذ صلاح السر المفوض المكلف.

وشكر فريني السيد والي الخرطوم على إشرافه علي برامج الوزارة الخاصة بالمعايدة وأشاد بجهود سلطات ولاية كسلا ونهر النيل وديوان الزكاة و منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية والمبادرات المجتمعية لوقوفها إلى جانب المواطنين بالولاية وإدخال الفرح والبهجة احتفاء بعيد الأضحي المبارك وتوزيع الأضاحي على كافة الشرائح من الأسر الفقيرة والمتعففة من الوافدين المتضررين جراء الحرب إلى محلية كرري.

ووجّه فريني شكراً خاصاً لديوان الزكاة الذي قدم 100مليون للمستهدفين وكذلك للمؤسسة الوطنية التي قدمت دعما مقدرا من المواد المختلفة تقدر بحوالي 12 مليون جنيه لدار المسنين بشندي بحضور المدير التنفيذي لمحلية شندي ا.خالد عبد الغفار ، والمنظمات وعلى رأسها هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ومنظمة هيومن ابيل العون المباشر ومنظمة بلو سكاي سقيا وإطعام وجمعية الاشراف وعائشة كرار.

وعزا سيادته النجاح الكبير في التوزيع إلي التنسيق المحكم بين أجهزة الولاية ممثلة في الوزارة والمفوضيةوديوان الزكاة والمحليات واتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة،الذين عملوا طوال فترة العيد حتي اليوم الرابع منه في تنفيذ خطة التوزيع.

جاء ذلك لدي اجتماعه بالفريق العامل بالمفوضية ومراجعة سير العمل أثناء فترة العيد ويمتد الشكر لمبادرة سفيان بماليزيا والفنانة ندي القلعة التي قدمت هدايا للأمهات بدار المسنات بأكثر من 600 الف جنيه ،وللجهات التي دعمت دار رعاية الطفل اليتيم المايقوما بكسلا .

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