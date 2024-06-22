تكليف أفريقي للرئيس الأوغندي بترتيب لقاء بين البرهان وحميدتي

أعلن “مجلس السلم والأمن الأفريقي” عن تشكيل لجنة رفيعة برئاسة الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، بهدف ترتيب اجتماع مباشر بين قائدي الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع” محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وقالت مصادر سياسية سودانية، لـ”إرم نيوز”، إنه من المتوقع أن ينعقد اللقاء بين البرهان وحميدتي، خلال الأيام المقبلة، في مدينة عنتبي الأوغندية، مشيرة أن المجتمعين الدولي والإقليمي رفعا درجة الاستجابة لكارثة الحرب السودانية.

وعقد المجلس الأفريقي، يوم الجمعة، اجتماعه رقم (1218) على مستوى رؤساء الدول، بحث خلاله الوضع في السودان جراء الحرب المندلعة منذ 15 أبريل/ نيسان 2023.

وحذّر في بيان من مخاطر اتخاذ الحرب في السودان ابعادًا إثنية وجهوية، مشددًا على أنه “لا حلَّ عسكريًا للنزاع، وأن المخرج الوحيد هو الحل السلمي التفاوضي”

ودعا المجتمعين الدولي والإقليمي للإيفاء بتعهداتهما بتوفير الموارد اللازمة للعون الإنساني.

كما دعا لضرورة انعقاد قمة أفريقية طارئة مخصصة للسودان، بغرض إيجاد آليات فعّالة لحماية المدنيين.

وأقرَّ الاجتماع إنشاء آلية رئاسية رفيعة المستوى بقيادة موسيفيني، وعضوية رئيس من كل منطقة من مناطق القارة الأفريقية الخمس، بهدف ترتيب اجتماع مباشر بين قيادتي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للتفاوض على وقف عاجل لإطلاق النار.

من جهتها، رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بمقررات اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي.

وأكدت التنسيقية في بيان أهمية دور الاتحاد الأفريقي في إنهاء النزاع في السودان، وموقفه القوي، منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بتعليق عضوية السودان نسبة لغياب وجود سلطة شرعية فيه.

إرم