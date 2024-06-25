قال والي ولاية سنار توفيق محمد بأن “سنار محمية”.. ونطمئن أهل السودان بأن “المدينة بخير”، وقواتنا تصدت للدعم السريع. وقال شهود عيان لـ”الشرق”: لا أنباء حتى الآن عن قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين بمعارك سنار. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. “سنار محمية”.. والي ولاية سنار توفيق محمد: نطمئن أهل السودان بأن “المدينة بخير”، وقواتنا تصدت للدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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