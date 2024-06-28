خطفت الفنانة والممثلة المصرية الشهيرة أيتن عامر, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك على خلفية تغريدة قامت بنشرها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كتبت الممثلة الشهيرة تغريدة على “ستوري” حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أيتن عامر, كتبت: (في يوم الجمعة.. اللهم أقلب موازين الكون لأجل غزة والسودان), وكسبت الممثلة الجميلة حب الشعب السوداني, المتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تناقل ما كتبته الفنانة المصرية مع تعليقات مشيدة ومتغزلة فيها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. الممثلة المصرية أيتن عامر تكسب حب الشعب السوداني بتغريدة مؤثرة: (في يوم الجمعة.. اللهم أقلب موازين الكون لأجل غزة والسودان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.