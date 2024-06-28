في منطقة جبل موية يفرض الجيش السوداني والقوات الأمنية والعسكرية الأخري حصاراً تكتيكياً علي مسرح العمليات والمناطق المحيطة به..

الجيش ضاعف نقاط التأمين لولاية سنار حيث أعاد توزيع وتموضع القوات وفقاً للطوارئ الجديدة بالولاية والولايات المتاخمة لها وتم رفع درجة التنسيق الأمني والعسكري لأقصي درجة الأمر الذي وضع عصابات مليشيا البيشي في دائرة حصار ستضيق أرضه علي رأس كل ساعة..

قبل قليل ألقت القوات الخاصة بمنطقة جبل موية القبض على أبرز مساعدي المتمرد البيشي داخل محيط الجبل.. وهي طريقة اصطياد تتبعها قواتنا بطول وعرض قري سنار التي يتم فيها إستدراج مليشيات التمرد إلي كمائن منصوبة بعناية أحدثت خلال اليومين الماضيين خسائر كبيرة في صفوف المليشيا التي عجزت حتي صباح اليوم عن زيادة عرباتها القتالية داخل منطقة الجبل وتواجه في ذات الوقت مشكلة خانقة في الوقود والمواد الغذائية..

كشفت معارك جبل موية أهم نقاط ضعف مليشيا التمرد خلال الآونة الأخيرة.. النقص المريع في أعداد المقاتلين الذين يتم تدويرهم ونقلهم من مناطق محددة بالخرطوم والجزيرة وهو تطور ستتضح معالمه الكاملة بعد حسم معركة جبل موية..

نصرٌ من الله.. وفتحٌ قريب..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد