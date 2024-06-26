مفوض العون الانساني بكسلا : تحويل 60٪ من مراكز الايواء للدراسة

أكد مفوض العون الإنساني بولاية كسلا، إدريس محمد علي، أن المفوضية قامت بتوزبع أكثر من (4660) أضحية للوافدين بدور الإيواء في الولاية خلال فرحة عيد الأضحى المبارك.

وقال علي في تصريحات صحفية اليوم إن الولاية بها (289) دار إيواء من مدارس وأندية وعقارات موزعة على محليات الولاية المختلفة تضم أكثر من (72) ألف أسرة، مشيراً إلى أن المفوضية قامت ضمن مهامها بتوزيع عدد 1500 عجل 3 الف من مواشي الضان 660 من الماعز للوافدين خلال فترة العيد غطت 98٪ من دور الإيواء فضلا عن شراء كسوة العيد لمأت الأطفال.

وكشف مفوض العون الإنساني عن وجود هجرات عكسية ومغادرة عدد مقدر من الأسر إلى مدينة ام درمان، موضحا أن حكومة الولاية عملت حالياً على استئناف الدراسة وسيتم ترحيل حوالي 3 ألف أسرة خلال الايام القليلة المقبلة من دور الإيواء بالمدارس إلى مصنع تجفيف البصل بعد تهيئته بصورة طيبة لترحيل وإقامة 60٪ من المتواجدين بالمدارس التي ستعمل على دوامين بينما ستظل 40٪ من المدارس في حالتها الراهنة كدار إيواء.

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