العون الإنساني تؤكد إهتمامها برفع قدرات كوادر إدارة العمل الإنساني

نظمت مفوضية العون الانساني بالولاية الشمالية بالتعاون مع مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم بدنقلا دورة تدريبية لرفع قدرات كوادر مفوضية العون الانساني والجهات العاملة والشريكة معها في إدارة العمل الانساني بالولاية والبالغ عددهم (60) دارسا ودارسة. وأكد مفوض مفوضية العون الانساني بالولاية الشمالية دكتور عبد الرحمن علي خيري في تصريح(لسونا) أن الدورة التدريبية تعتبر من الدورات المهمة التي تسهم في تأهيل ورفع قدرات العاملين في مجال إدارة العمل الإنساني وإستعدادهم وجاهزيتهم لادارة الازمات والكوارث المختلفة. وأشار إلى أن الدورة ركزت على كيفية إدارة مراكز الايواء ومعسكرات النزوح عالميا والاتفاق على إستخدام المصطلحات الصحيحة في أماكنها حتى يتم إجراء التدخلات المناسبة. واضاف أنه وبنهاية الدورة سيكون هناك(50) كادرا مؤهلا لادارة مراكز الايواء وتقوية آليات التنسيق بين الجهات المختصة والتعامل مع النازحين واللاجئين وقيام كل جهة بدورها كاملا. وأشاد خيري في تصريحه بجهود مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات وموافقتها على طلب مفوضية العون الانساني لاقامة الدورة التدريبية كما إمتدح مجهودات المنظمات الاخرى والشركاء وحرصهم على تدريب وتطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال إدارة العمل الإنساني بالولاية الشمالية. سونا

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