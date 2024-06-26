مساء أمس ظهر الوسواس الخناس عارياً في شوارع مدينة سنار.. وفي فضاء الأسافير تبعه سفهاء القوم من السابلة والمرجفين في البلاد.. الوسواس كمايراه علي شريعتي ذلك الذي يهمس بالشائعات والأراجيف أو الإيحاء بها.. ومن خطورة الخناس أنه يهيئ المسرح لحالة سوداوية يجعل الذي يقترحه عليك يتسلل إلي لاشعورك.. وهي الحالة التي دفعت داعمين كبار للجيش للكتابة علي صفحاتهم.. سنار سقطت!! الوسواس الخناس يشعل في نفوس الخاضعين لإغوائه المقترحات والتصرفات الشريرة!! ماهو الجن؟! إنه قوة غامضة خفية ذات طبيعة غير بشرية تحاول التأثير في تصرفات الناس.. لكننا في زمان جن الخيانة والنفاق والعمالة ومليشيات التمرد السريع.. هذا التحالف الرباعي أشد خطراً من الوسواس الخناس.. إنهم معك في قروب واحد.. ومجموعة واحدة.. يجاهرون بدعمهم للجيش.. لكنهم فجأة وبلا مقدمات يتقدمون في شوارع المدينة حاملين لواء الوسواس الخناس يلوحون فرحين بسقوط مدينة سنار.. ما حدث مساء أمس داخل وخارج سنار درس قاسي أكد بياناً بالعمل أن أهل السودان يخوضون حرباً هي الأخطر في التاريخ الحديث.. إنها حرب ضد طابور الخونة وكتائب المنافقين..

كانت هذه تفاصيل خبر ما حدث داخل وخارج سنار أكد بياناً بالعمل أن أهل السودان يخوضون حرباً هي الأخطر في التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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