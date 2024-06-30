تعديل زمن حظر التجوال بولاية القضارف

ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد قررت لجنة أمن ولاية القضارف في اجتماعها اليوم برئاسة والي القضارف المكلف اللواء ركن [ م ] محمد أحمد حسن أحمد قررت تعديل زمن حظر التجوال بالولاية ليكون من الساعة السابعة مساءا حتى السادسة صباحا اعتبارا من اليوم بدلا عن الساعة التاسعة مساءا وحتى السادسة صباحا وفقا لسونا.

ودعت اللجنة جميع المواطنين والجهات المختلفة إلى أهمية الالتزام الفوري بهذا القرار. اليوم التالي

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