مهرجان العلمين بنسخته الثانية في تعاون فنّيّ مع موسم الرّياض… وهذه هي التفاصيل

عقدت الشركة المتّحدة للخدمات الإعلاميّة، المنظّمة الجديدة لمهرجان العلمين ، مؤتمرًا صحفيًّا في مدينة العلمين، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من المهرجان، التي ستختلف كليًّا عن الدورة الأولى، إذ تمّ خلال المؤتمر الإعلان عن شعار المهرجان وفعليّاته ونشاطاته.

ينطلق النشاط الترفيهيّ الذي يُعدّ الأكبر على ساحل البحر الأبيض المتوسط من ١١ تمّوز/يوليو حتى ٣١ آب/أغسطس ٢٠٢٤.

ونظرًا إلى الظروف والأوضاع الراهنة، قرّر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار “العالم علمين” رافعًا علم فلسطين الحبيبة ليرفرف حرًا، بعزّة وكرامة، إلى جانب العلم المصريّ.

كما قرّر المهرجان بتخصيص ٦٠٪ من أرباح النسخة الثانية من المهرجان ٢٠٢٤ لدعم الأهل في فلسطين. بمعنى أنّ كلّ عائلة مصريّة أو عربيّة تشارك في أنشطة المهرجان وفعاليّاته ، ستقوم بدعم عائلة فلسطينيّة.

وفي تفاصيل المؤتمر، فقد أعلن عمرو الفقّي، الرئيس التنفيذيّ والعضو المنتدب للشركة المتّحدة للخدمات الإعلاميّة، تفاصيل تعاون مهرجان العملين في دورته الثانية مع موسم الرياض في إقامة عدد من الفعاليّات الفنّيّة في مصر والمملكة العربيّة السعوديّة.

وأشار “الفقيّ” إلى أنّ مهرجان العلمين هذا العام دخل في تعاون وبروتوكول مع موسم الرياض وهيئة الترفيه. وشكرهما على هذا التعاون.

واضاف كاشفًا أنّ موسم الرياض سيقدم هذا العام نحو أربع مسرحيات وثلاث حفلات غنائيّة في مهرجان العلمين، وفي نفس الوقت مهرجان العلمين سيرعى مسرحيّتين في موسم الرياض.

نذكر أنّ إدارة مهرجان العلمين أعلنت عن إقامة معظم فعاليّات المهرجان في دورته الثانية خلال الفترة الصباحيّة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.