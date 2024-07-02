احد أعيان الدندر استقبل عناصر المليشيا بمنزله مساء امس ونحر لهم خروف دعول وبعد الاجهاز على الوليمة نهبوا عربية صاحب الدار وغادروا. صفحة عبدالرؤوف طه علي

كانت هذه تفاصيل خبر بعد استقبال لمليشيا الدعم السريع في منزلها بالدندر نهبوا سياراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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