السودان يشارك في الاجتماع السنوي لمجلس الخدمات المالية الاسلامية بـ جيبوتي

استضاف البنك المركزي الجيبوتي الاجتماع الثاني والعشرين للجمعية العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والاجتماع الرابع والأربعين للمجلس الذي تأسس في العام 2003 في كوالالمبور في ماليزيا، وذلك خلال الفترة من 1 – 3 يوليو 2024. علماً أن محافظ البنك المركزي الجيبوتي أحمد عثمان علي، هو الرئيس الحالي للمجلس. شارك في الفعالية محافظو بنوك مركزية ومسؤولو ضبط ورقابة الخدمات المالية وممثلو منظمات إقليمية وغرف تجارة وأعمال، وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، بغرض تعزيز التعاون وتطوير واستقرار الخدمات المالية الإسلامية عبر المعايير والمحاسبة الفعالة. بجانب الاجتماع الدوري واجتماع الجمعية العامة للمجلس تضمن البرنامج ورش عمل عن بناء القدرات في القطاع المصرفي، وإطار حوكمة الإجراءات الشرعية، والمبادئ التوجيهية لإدارة المخاطر في المؤسسات المصرفية الإسلامية، وحشد التمويل للتنمية ودور المؤسسات المالية الإسلامية، ودور إمكانيات التمويل الاجتماعي الإسلامي في التنمية المستدامة في إفريقيا. شارك السودان بوفد برئاسة السيد برعي صديق علي أحمد، محافظ بنك السودان المركزي، في الاجتماعات والأنشطة المصاحبة بصورة فعالة، مستصحبين التجربة الرائدة للنظام المصرفي في السودان في مجال الصيرفة الإسلامية. التقى السيد المحافظ خلال الفعالية بنظرائه من دول أخرى على رأسهم محافظ البنك المركزي الجيبوتي، والأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والذين أبدوا اهتماماً كبيراً بعمل وادارة القطاع المصرفي في السودان خلال الحرب ، والإجراءات والترتيبات الجارية في ادارة سعر الصرف والحد من ارتفاع معدلات التضخم. سونا

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