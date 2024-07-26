أعلن مصدر بالنيابة العامة – السودان – عدم صحة المعلومات المتداولة التي تشير الى اصدار النيابة امرا بحظر اشخاص من استخراج الاوراق الثبوتية، مؤكدا ان النيابة تعمل وفق قانون الاجراءات الجنائيةلسنة١٩٩١م فيما يتعلق بأوامر الضبط والإحضار. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر مصدربالنيابة: الحديث عن اصدار النيابة اوامر بحظر استخراج أوراق ثبوتية غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.