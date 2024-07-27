“كارثة” تخلف مئات القتلى والمفقودين في إثيوبيا.. والسلطات تعلن الحداد

أعلنت إثيوبيا الجمعة الحداد لمدة ثلاثة أيام في أعقاب انهيار أرضي غير مسبوق في جزء ناءٍ جنوب البلاد أسفر عن مصرع 250 شخصا.

ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن الجثث في منطقة كينشو شاشا غوزدي الوعرة، بينما يدفن الناجون من لقوا حتفهم في الكارثة التي تعد أعنف انهيار أرضي تسجله الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) نقلا عن السلطات المحلية، الخميس، إن 257 شخصا لقوا حتفهم، محذرا من أن عدد القتلى قد يصل إلى 500.

وأعلن البرلمان الإثيوبي في بيان “الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في حادث الانهيار الأرضي”، مضيفا أنه سيبدأ السبت.

وأضاف البيان الذي نشرته هيئة الإذاعة الإثيوبية أن هذه الفترة ستسمح بتقديم العزاء “لأقاربهم وجميع سكان بلدنا”.

وكانت لجنة إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية قد قالت في وقت سابق الجمعة إن المساعدات الإنسانية وإعادة التأهيل “جارية” في المنطقة.

وأضافت أنه تم إنشاء هيكلية “لتنسيق الاستجابة للكوارث الطارئة” لافتة الى أن نحو ستة آلاف شخص يحتاجون إلى إعادة توطين.

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