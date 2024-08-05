المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو .. لا مستقبل للدعم السريع في السودان

المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو لبرنامج “تنوير” بمنصة أكس: – لا مستقبل للدعم السريع في السودان – محادثات سويسرا ستبنى على اتفاق جدة باعتباره الأساس لمنبر سويسرا – محادثات سويسرا ستختلف عن منبر جدة بوجود وسائل لضمان تنفيذ الاتفاق وذلك بمشاركة دول الإمارات ومصر والاتحاد الإفريقي وإيغاد ليكونوا جزءاً من الاتفاق – الدعم السريع دائماً ما يبدو جاهزاً لأي محادثات مطروحة لكن ذلك لا يعكس الإرادة السياسية، وإنما يتم قياسها باتفاق واضح – إذا حققت الدعم السريع انتصارًا عسكريًا فهو ليس حلًا، السودانيون لا يرغبون في أن يكون لها أي دور سياسي في البلاد في المستقبل. #الجزيرة_السودان

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