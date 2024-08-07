ولي العهد الأردن وزوجته الأميرة رجوة يرزقان بالأميرة «إيمان» – صور

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، أن ولي العهد الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة رزقا بمولودهما الأول ..

جاء ذلك في تدوينة للعاهل الأردني عبر صفحته الرسمية بمنصة “إكس”، قال فيها: “الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو”.

وكان الديون الملكي الاردني قد أصدر بيانا جاء فيه :” يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم، الواقع في الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها”.

وأضاف:”والديوان الملكي الهاشمي، إذ يعرب عن أصدق آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة، بمولودتهما الكريمة، ويبارك لصاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، حفظهما الله، بحفيدتهما، ليسأل الله عز وجل أن يحفظ الأميرة الغالية، ويكلأها بعين رعايته في كنف والديها والأسرة الهاشمية، برعاية عميد آل البيت”.

وتابع :”ويعرب صاحبا السمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، حفظهما الله، عن عظيم امتنانهما للعلي القدير على نعمته. ويتمنى صاحبا السمو على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعما للشباب والشابات الأيتام”.

ونشر الديوان الملكي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وهو يؤذن في أذن مولودته، سمو الأميرة إيمان بنت الحسين، اقتداء بسنة رسول الله، ﷺ

بوابة روز اليوسف