دراسة أمريكية: استبدال اللحوم المصنعة بالمكسرات والبقوليات يحمي من الخرف

أظهرت دراسة أمريكية أن استبدال اللحوم المصنعة بالمكسرات والبقوليات يحمي من الإصابة بمرض الخرف.

وأوضح الباحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد أن تناول اللحوم المصنعة يزيد من احتمالية الإصابة بالخرف، وفقًا لنتائج الدراسة التي تم عرضها أمام المؤتمر الدولي لجمعية ألزهايمر في فيلادلفيا.

يعد الخرف اضطرابًا عصبيًا يُسبب تدهورًا مستمرًا في القدرات العقلية، مما يؤثر على القدرة على التفكير والذاكرة واتخاذ القرارات ، ويواجه الأشخاص الذين يعانون منه صعوبة في أداء المهام اليومية ويواجهون تغييرات ملحوظة في السلوك والشخصية.

خلال الدراسة الجديدة، راقب الفريق 130 ألف شخص في الولايات المتحدة على مدى 43 عامًا، في دراسة طويلة الأمد، وخلال الفترة المذكورة ظهرت 11 ألفًا و173 حالة من الخرف بين المشاركين.

سجل المشاركون بيانات عن نظامهم الغذائي كل عامين إلى 5 أعوام، بما في ذلك عدد المرات التي يتناولون فيها اللحوم الحمراء المصنعة مثل الهوت دوغ، والنقانق، والسّلامي، ولحوم الساندويتشات الأخرى.

تم سؤال المشاركين أيضًا عن استهلاكهم للمكسرات والبقوليات، بما في ذلك زبدة الفول السوداني، والفول السوداني، والجوز، والمكسرات الأخرى، والفاصوليا الخضراء، والبازلاء، وحليب الصويا، والتوفو. كما درس الفريق “الشيخوخة الإدراكية”لدى مجموعة فرعية تتألف من حوالي 17500 مشارك في الدراسة.

وجد الباحثون أن استبدال وجبة يومية من اللحوم الحمراء المصنعة بوجبة المكسرات أو الفاصوليا أو التوفو ،قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 23 في المائة، ويؤخر تدهور القدرات العقلية بمتوسط قدره 1.37 سنة.

ووجدوا أيضًا، أن تناول ربع وجبة أو أكثر من اللحوم الحمراء المصنعة يوميًا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 14 في المائة.

وكذلك وجد الباحثون كذلك، أن كل وجبة إضافية من اللحوم الحمراء المصنعة التي تتناول يوميًا ترتبط بتسريع الشيخوخة الإدراكية التي تشمل تراجع قدرات اللغة، والوظيفة التنفيذية، والمعالجة العقلية بمتوسط 1.6 عام. وارتبطت هذه الوجبة الإضافية اليومية أيضًا بتسريع الشيخوخة المعرفية للذاكرة اللفظية، وهي القدرة على تذكر وفهم الكلمات والجمل، بمتوسط 1.7 عام، وفقًا لفريق البحث.

أشار الباحثون إلى أن النتائج تدل على أن اللحوم المصنعة قد تكون ضارة للدماغ بسبب احتوائها على مواد حافظة مثل “نترات الصوديوم”، وقد ارتبطت أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري. تحتوي هذه اللحوم أيضًا على مستويات عالية من الصوديوم والدهون المشبعة، مما قد يسبب ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن.

بوابة روز اليوسف