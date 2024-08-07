الدفاع المدني توقعات بهطول امطار اكثر غزارة

دعا المجلس القومي لدفاع المدني الي ضرورة اخذ الحيطة والحذر في اعقاب توقعات بهطول مزيدا من الامطار تصحبها سيول جارفة خاصة بالولايات التي لم تشهد هطول امطار من قبل.

وقال مساعد المدير العام للشؤون الفنية لطواري والكوارث بالمجلس اللواء قرشي حسين عبدالقادر بالتزامن مع زيارته لولاية كسلا صباح اليوم ان الاضرار التي خلفتها السيول والأمطار بمنطقه ابوحمد بولاية نهر النيل كبيرة جدا مستشهدا بوقوع وفيات الا أنه اكد ان حصر الاضرار مازال جاريا لافتا الي اخطار كل غرف العمليات بالولايات باخذ الحيطة والحذر من موجة امطار غزيرة قادمة .

وفي الاثناء سلم المجلس القومي لدفاع المدني معينات لوجستية لولاية كسلا بتشريف والي الولاية اللواء م الصادق محمد الأزرق تمثلت في معدات شفط وحبوب لكلورة المياه فضلا عن مواد ايواء بجانب الاستعداد لصيانة طلمبات الشفط المعطلة وكان ممثل المجلس القومي لدفاع المدني وقف خلال زيارته علي استعدادات الدفاع المدني بولاية كسلا لفيضان نهر القاش علي خلفية ارتفاع مناسيبه هذه الأيام.

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