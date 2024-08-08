مصر تبلغ شركات الطيران بتجنب الطيران فوق أجواء إيران غدا

طالبت مصر شركات الطيران المدني بتجنب الطيران فوق الأجواء الإيرانية غدا.

وأعلنت وزارة الطيران المدني أنه في ضوء الإخطار الوارد من جانب السلطات الإيرانية المعنية فقد تم التحذير لكافة شركات الطيران المدني بتجنب الطيران فوق المجال الجوي الإيراني غدا لمدة 3ساعات في الفترة من الساعة 4:30 إلى 7:30 بتوقيت طهران، وذلك لإجراء تدريبات عسكرية.

وذكرت وزارة الطيران أن الإجراء يأتي حرصًا على سلامة ركاب الطائرات المصرية، وتطبيقا للمعايير القياسية الدولية لتجنب أي أخطار تؤثر على سلامة الطيران. العربية نت

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